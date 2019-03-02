تغييرات عديدة في تشكيلة برشلونة وريال مدريد لكلاسيكو الليلة (شاهد)

تغييرات عديدة في تشكيلة برشلونة وريال مدريد لكلاسيكو الليلة (شاهد)

المصدر: إرم نيوز

توقعت صحف إسبانيا القريبة من ريال مدريد وبرشلونة تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريقين التي ستخوض مباراة الدوري الليلة، بعد 3 أيام فقط من مباراة إياب نصف نهائي كأس الملك.

وحقق برشلونة فوزًا كبيرًا في إياب نصف نهائي كأس الملك بثلاثة أهداف من دون رد، وتأهل للمباراة النهائية.

شاهد تشكيلة آس:

شاهد تشكيلة سبورت:

وكانت صحف إسبانيا قد توقعت أن يقوم إرنستو فالفيردي بمداورة لتجنيب لاعبيه الإرهاق في ظل المنافسة في كل بطولات الموسم.

وهذه كانت التشكيلة الرسمية للكلاسيكو الماضي.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيغن

الدفاع: سيميدو – لينجليت – بيكيه – البا.

الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – سيرجي روبيرتو.

الهجوم: ميسي – ديمبلي – سواريز.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ريجيلون.

الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

الهجوم: ، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فاسكيز.

اترك تعليقاً
قد يعجبك أيضا