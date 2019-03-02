تغييرات عديدة في تشكيلة برشلونة وريال مدريد لكلاسيكو الليلة (شاهد)

توقعت صحف إسبانيا القريبة من ريال مدريد وبرشلونة تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريقين التي ستخوض مباراة الدوري الليلة، بعد 3 أيام فقط من مباراة إياب نصف نهائي كأس الملك.
وحقق برشلونة فوزًا كبيرًا في إياب نصف نهائي كأس الملك بثلاثة أهداف من دون رد، وتأهل للمباراة النهائية.
شاهد تشكيلة آس:
شاهد تشكيلة سبورت:
وكانت صحف إسبانيا قد توقعت أن يقوم إرنستو فالفيردي بمداورة لتجنيب لاعبيه الإرهاق في ظل المنافسة في كل بطولات الموسم.
وهذه كانت التشكيلة الرسمية للكلاسيكو الماضي.
تشكيل برشلونة
حراسة المرمى: تير شتيغن
الدفاع: سيميدو – لينجليت – بيكيه – البا.
الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – سيرجي روبيرتو.
الهجوم: ميسي – ديمبلي – سواريز.
تشكيل ريال مدريد
حراسة المرمى: نافاس
الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ريجيلون.
الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.
الهجوم: ، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فاسكيز.