ليونيل ميسي بكامل أناقته على إنستغرام قبل الكلاسيكو (صورة)‎

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة، بكامل أناقته، قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمع النادي الكتالوني مع ريال مدريد في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وظهر ميسي بالبدلة الرسمية، إلى جانب سيرجيو بوسكيتش قبل سفر ناديه من برشلونة إلى مدريد لخوص مباراة الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو.

وميسي، البالغ من العمر 31 عامًا، هو هداف مباريات الكلاسيكو، وفي رصيده 26 هدفًا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي رصيده 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وسبق أن لعب الفريقان 88 مباراة في الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد في 52 مباراة، مقابل 21 لبرشلونة، في حين تعادلا 15 مرة.

ولم يحقق ريال مدريد الفوز على برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو في آخر 3 مباريات من الدوري الإسباني.