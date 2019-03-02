التشكيلة المتوقعة لمباراة لريال مدريد برشلونة في الكلاسيكو (صورة)

يتجدد اللقاء بين ريال مدريد ومنافسه برشلونة، وهذه المرة في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتأتي المباراة بعد نحو 72 ساعة على كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي انتهى بفوز برشلونة 3/0.

وتوقعت صحيفة ”سبورت“ أن يلعب إرنيستو فالفيردي بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، صاموئيل أومتيتي، جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، إيفان راكيتيتش.

الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، لويس سواريز.

في حين توقعت أن يلعب ريال مدريد الذي يدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو.

الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس.

الهجوم: كريم بنزيما، غاريث بيل، فينيسيوس جونيور.

في حين توقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت لينغليت، جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، إيفان راكيتيتش.

الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، لويس سواريز.

بينما توقعت الصحيفة أن يلعب ريال مدريد بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو.

الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، داني سيبايوس.

الهجوم: كريم بنزيما، غاريث بيل، فينيسيوس جونيور.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة. وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 3.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وسبق أن لعب الفريقان 88 مباراة في الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد في 52 مباراة، مقابل 21 لبرشلونة، في حين تعادلا 15 مرة.