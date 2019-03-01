برشلونة يرتدي قميصًا جديدًا في الكلاسيكو أمام ريال مدريد (شاهد)

سيرتدي لاعبو برشلونة -على الأرجح- قميصًا مستوحى من قميص النادي الكتالوني خلال تسعينيات القرن الماضي خلال مواجهة ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في الكلاسيكو يوم السبت.

وهذا القميص الكلاسيكي الذي لم يكن على صدره أي شركة راعية كان يرتديه ريفالدو، ولويس فيغو، وبيب غوارديولا، وباتريك كلويفرت، خلال موسم 1998-1999.

وكانت هذه المرة الأولى التي قدمت فيها مجموعة ”نايكي“ قمصانًا لبرشلونة بتصميم كلاسيكي بخصوص طولية حمراء وزرقاء مميزة، حيث ارتدى الفريق هذا القميص خلال مباراتين في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد في ذلك الموسم ، حيث انتهت المباراتان بالتعادل 3-3.

ووفقًا لمجلة ”مونديال“، فإن النسخة الخاصة من هذا القميص سيرتديها فريق برشلونة في الكلاسيكو، ليلة السبت، في سعيه إلى الاقتراب أكثر من الاحتفاظ بلقب الليغا.

وسيتم بيع هذا القميص بسعر 140 يورو (120 جنيهًا إسترلينيًا) للقميص الأصلي و90 يورو (77 جنيهًا إسترلينيًا) للنسخة المقلَّدة.

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، يوم الأربعاء الماضي، ليتأهل إلى نهائي كأس الملك، وسيواجه فالنسيا في المباراة النهائية.

وحقق برشلونة 7 انتصارات في آخر 10 مباريات في الدوري، ويتصدر الترتيب متقدمًا بفارق 7 نقاط عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد.