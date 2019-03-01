الانتقادات تنهال على لاعبي ريال مدريد قبل الكلاسيكو أمام برشلونة

سخر الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد من انتقادات مواطنه بيرند شوستر المدير الفني السابق للنادي الملكي من خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر.

وشوستر ليس آخر المنتقدين لأداء كروس، وعدد من لاعبي ريال مدريد خلال الخسارة المذلة بثلاثية نظيفة في الكلاسيكو أمام برشلونة في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء الماضي.

إذ أقال ريال مدريد الفارو بينيتو مدرب فريق الشباب من منصبه بعد إطلاقه تعليقات سلبية ضد عددٍ من لاعبي الفريق الأول، بينهم كروس، وكاسيميرو، خلال الكلاسيكو.

وأعاد أحد عشاق ريال مدريد تغريدة شوستر التي قال فيها:“توني كروس حاليًا جرار ديزل وليس سيارة أودي، وأصبح لا يفعل شيئًا“، ليقرأها كروس ويرد عليها، قائلًا:“من؟“، في إشارة وسخرية إلى أنه لا يعرف من هو شوستر.

ولم يكن كروس الوحيد الذي طالته انتقادات شوستر، حيث انتقد أيضًا لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم العام الماضي، قائلًا عنه عبر إحدى وسائل الإعلام الإسبانية خلال تحليله لمباراة الكلاسيكو:“ركض، ولكننا لم نرَ أي شيء، ولم يصنع أيَّ هدف، أو يمرر تمريرة مهمة“.

وقال شوسترعن رفائيل فاران:“أصبح ظلًا لما كان عليه في الماضي، واليوم مستواه سيئ“، وكذلك قال عن داني كافاخال:“مستواه أقل من ألفارو أربيلوا (مدافع ريال مدريد السابق)“.

ويستضيف ريال مدريد مجددًا برشلونة، يوم السبت، في كلاسيكو جديد في الدور الثاني لليغا بعدما حسم النادي الكتالوني الفوز في الدور الأول في كامب نو.