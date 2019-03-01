القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة يوم غدٍ السبت على ملعب سنتياغو برنابيو في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من صعود البلاوغرانا إلى المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا على حساب الميرينجي، بعدما حقق الفوز بثلاثية دون ردٍ.

ويدخل برشلونة هذه المباراة باحثًا عن تكرار فوزه من جديد على الريال من أجل الاقتراب ولو لخطوة في مشواره نحو حصد لقب بطولة الليغا هذا الموسم، فالفريق يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

أما فريق ريال مدريد فيدخل هذه المباراة محتلًا المركز الثالث بجدول الترتيب، فالفريق الملكي سيكون أمام مواجهة ليست بالسهلة، خاصة أن اللاعبين مطالبون بالفوز على الغريم التقليدي برشلونة من أجل العودة من جديد للمنافسة على لقب الليجا، وإسعاد الجماهير الغاضبة من الهزائم المتتالية للفريق على يد البرسا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة

ستقوم شبكة قنوات bein SPORTS ببث كلاسيكو الأرض، وتم تخصيص ثلاث قنوات باللغة العربية لإذاعة مباراة الكلاسيكو، حيث سيقوم رؤوف خليف بالتعليق على المباراة من الملعب من خلال شاشة قناة bein HD1، وعبر قناة bein HD3 سيكون خليل البلوشي معلقًا، كما سيكون خالد الغول معلقًا على المباراة عبر قناة bein HD8.