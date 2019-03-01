موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

أكد الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد لكرة القدم، أن فريقه قدم أداء جيدًا في مباراته أمام برشلونة ببطولة كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء الماضي، رغم سقوطه بثلاثية نظيفة، مشيرًا إلى أن النادي الملكي مستعد لمواجهة غريمه الكتالوني مرة أخرى، غدًا السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال سولاري- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، على هامش مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني المقرر إقامتها غدًا على ملعب ريال مدريد: ”كل مباراة هي عالم خاص، المدربون قد يقومون بإعداد أشياء معينة ولكن في النهاية هناك منافس“.

يذكر أن برشلونة نجح في الإطاحة بريال مدريد من منافسات بطولة كأس ملك إسباينا بعد أن فاز عليه أول أمس 3 / صفر في إياب الدور قبل النهائي، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1 / 1.

وأضاف: ”نحن بحالة جيدة لقد بذلنا أقصى ما لدينا، كنا نرغب في التواجد بالنهائي، ولكن لم نتمكن من هذا، تمكنا من النهوض مجددًا ونفكر في مباراة الغد، نتحلى بتركيز عالٍ وبرغبة كبيرة“.

ويتطلع ريال مدريد في مباراة الغد إلى تقليص النقاط مع برشلونة، متصدر الليجا، للاستمرار في المنافسة على اللقب.

واستطرد المدرب الأرجنتيني قائلًا: ”سنواجه المباراة بنفس الروح وسنحاول أن نكون أفضل“.

وتابع: ”برشلونة سجل ثلاثة أهداف بعد أن سدد مرتين فقط على مرمانا، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا، علينا أن نؤدي بشكل أفضل حتى لا نسمح لهم بالتسجيل من تسديدتين، لقد قمنا بأشياء جيدة للغاية، رغم أنه يصعب قول هذا مع نتيجة 3/ صفر، التسجيل في اللحظة المناسبة يغير المباريات بشكل كامل“.

وأشاد سولاري خلال المؤتمر باللاعب البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور، الذي كان أحد أبرز نجوم مباراة الأربعاء، حيث قال: ”يروق لي النظر إلى الإيجابيات التي يقوم بها اللاعبون، فينيسيوس لديه العديد من الجوانب الإيجابية، مثل حداثة السن والقدرات الفردية والقدرة على الإبداع والتضحية“.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

تقام المباراة غدًا السبت في تمام الساعة 9.45 م بتوقيت القاهرة 10.45 بتوقيت مكة المكرمة.