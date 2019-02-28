هدف مباراة فالنسيا ريال بتيس.. 1/0 للخفافيش (فيديو)

تقدم رودريغو لاعب فالنسيا بهدف في شباك ريال بتيس، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب ميستايا في إطار منافسات إياب نصف النهائي كأس ملك إسبانيا.

ومع بداية الشوط الثاني قابل رودريغو عرضية أرضية وسجل الهدف الأول لفريقه في الشباك الخالية.

فالنسيا 1 × 0 ريال بيتيس | هدف رودريغو pic.twitter.com/i8AI74k8K7 — ??????????????? (@fT15sBwb0BwTdAM) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

ويدخل فريق الخفافيش المباراة بعدما تعادل مع ريال بيتيس بهدفين لكل منهما على أرض الأخير، وهو ما يعطيه أفضلية في تلك المباراة.

على الجانب الآخر، يدخل فريق ريال بيتيس المباراة وهو ساعٍ إلى تحقيق المفاجأة والفوز في معقل الخفافيش.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة مع فريق برشلونة في نهائي النسخة الحالية من كأس ملك إسبانيا، والذي يستضيفه ستاد ”بينتو فيامارين“ في مايو القادم.