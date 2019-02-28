رسميًا.. نادي برشلونة يجدد لجوردي ألبا (صورة)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، تجديد عقد جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق، لمدة 5 مواسم.

وقال برشلونة، على موقعه الرسمي: ”برشلونة وألبا توصلا لاتفاق حول تجديد العقد لمدة 5 مواسم، وبشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو، حتى صيف 2024“.

وأضاف: ”في الأيام المقبلة سنعلن متى سيتم التوقيع الرسمي على العقد الجديد، الذي سيربط اللاعب بالنادي“.

ويلعب جوردي ألبا (29 عامًا) موسمه السابع مع برشلونة.

[ ❗ LATEST NEWS]@JordiAlba renews his contract with FC Barcelona until 2024!

Find out all the details ???? https://t.co/LgaYqyQRpU

???????? #ForçaBarça pic.twitter.com/1ouhOBXAax — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

ويلعب ألبا مع برشلونة منذ 2012، بعد عودته من صفوف فالنسيا، إذ نشأ في أكاديمية ”لاماسيا“ الشهيرة بكتالونيا.

وانضم جوردي ألبا إلى الفريق الأول ببرشلونة، صيف العام 2012، قادمًا من فالنسيا، مقابل 14 مليون يورو، ولعب للنادي الكتالوني 282 مباراة، سجل فيها 14 هدفًا وصنع 54.

وحصد ألبا مع برشلونة 14 لقبًا بينها 4 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لكأس ملك اسبانيا إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في 2015.