رسميًا.. نادي برشلونة يجدد لجوردي ألبا (صورة)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، تجديد عقد جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق، لمدة 5 مواسم.

وقال برشلونة، على موقعه الرسمي: ”برشلونة وألبا توصلا لاتفاق حول تجديد العقد لمدة 5 مواسم، وبشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو، حتى صيف 2024“.

وأضاف: ”في الأيام المقبلة سنعلن متى سيتم التوقيع الرسمي على العقد الجديد، الذي سيربط اللاعب بالنادي“.

ويلعب جوردي ألبا (29 عامًا) موسمه السابع مع برشلونة.

[ ❗ LATEST NEWS]@JordiAlba renews his contract with FC Barcelona until 2024!

Find out all the details ???? https://t.co/LgaYqyQRpU

???????? #ForçaBarça pic.twitter.com/1ouhOBXAax

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢٨ فبراير ٢٠١٩