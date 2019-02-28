لاعب مغربي ينافس ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر فبراير

أعلنت رابطة أندية الدوري الإسباني ”لا ليغا“، الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في المسابقة، عن الشهر الحال (فبراير).

وشهدت القائمة تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، إلى جانب المغربي يوسف النصيري، مهاجم ليغانيس، وماتا خايمي، لاعب خيتافي.

ولم يسبق لأي لاعب عربي التتويج بجائزة أفضل لاعب في الشهر، من بين أندية الدوري الإسباني.

وحصل على الجائزة الشهر الماضي الإسباني إينياكي ويليامز، مهاجم أتلتيك بلباو، وسبقه في ديسمبر الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

وسجل ميسي 6 أهداف في 4 مباريات مع برشلونة، وحقق فيها النادي الكتالوني الفوز مرتين وتعادل مرتين.

في حين سجل يوسف النصيري 3 أهداف في 4 مباريات لعبها ليغانيس في فبراير، حيث حقق الفريق الفوز مرتين، وتعادل مرة وخسر مرة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 57 نقطة، ويلعب مع ريال مدريد السبت المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، فيما يملك ليغانيس 30 نقطة في المركز الثاني عشر.