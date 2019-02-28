هل يعود جوزيه مورينيو لتدريب ريال مدريد؟

توقع رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد السابق، ألا يستمر الأرجنتيني سانتياغو سولاري في منصبه على دكة الفريق الملكي بعد نهاية الموسم الحالي، وأن يعود البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق.

وكتب كالديرون، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“لدي شعور وأكثر من ذلك، أنه خلال الموسم المقبل، سيجلس مورينيو على دكة بدلاء ريال مدريد“.

وعن هزيمة الملكي 0/3 أمام برشلونة علّق كالديرون:“ريال مدريد كان أفضل من برشلونة، وكان لديه العديد من الفرص للانتصار بالمباراة، ومن المؤسف أن اللاعب الذي كان يحول الفرص إلى أهداف يعيش حاليًا في تورينو“.

وودَّع ريال مدريد أولى بطولات الموسم بعد أن خسر أمام برشلونة، ويبدو وضعه صعبًا في الدوري الإسباني، مع ابتعاده 9 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وسبق لمورينيو، البالغ من العمر 56 عامًا، أن قاد ريال مدريد 3 مواسم (2010/2013)، قاد خلالها الفريق الملكي للتتويج بـ 3 ألقاب، وهي: الدوري الإسباني 2011/2012، وكأس الملك 2010/2011، وكأس السوبر 2012/2013، وصعد الفريق الملكي معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، بعد أن كان يخرج من ثُمن النهائي لسنوات عديدة، لكنه لم ينجح بقيادته للتتويج باللقب أو الصعود للمباراة النهائية.

ومورينيو بلا نادٍ منذ انفصاله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر الماضي، علمًا بأنه قاد أندية: بورتو البرتغالي، وتشيلسي الإنجليزي (مرتين)، وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.