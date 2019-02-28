تغيير حكم كلاسيكو الدوري بين ريال مدريد وبرشلونة.. تعرف على السبب

سيكون أوديانو مالينكو حكمًا لمباراة الكلاسيكو المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة في الليغا يوم السبت المقبل بدلًا من هرنانديز.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن مالينكو البالغ عمره 45 عامًا سيدير المباراة بدلًا من هرنانديز الذي تعرض للإصابة.

وتأتي مباراة السبت التي ستقام في ملعب سانتياغو برنابيو، بعد ثلاثة أيام من خسارة النادي الملكي بثلاثية نظيفة أمام منافسه التقليدي في الملعب ذاته في إياب قبل نهائي كأس الملك.

وقدم برشلونة أداءً فعالًا وفاز بثلاثية سجل منها الأوروغواياني لويس سواريز ثنائية، ليقود النادي الكتالوني للانتصار 4-1 في النتيجة الإجمالية وبلوغ النهائي للموسم السادس على التوالي.