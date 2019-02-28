تصريح غريب من بيكيه بعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، أنه استمتع باللقاء أمام ريال مدريد ولم يسمع صافرات الاستهجان ضده من الجماهير، مطالبًا الإعلام بعدم التركيز على الحديث على حكم الفيديو والحديث أكثر عن السياسة.

وقال بيكيه في تصريح اعتبره كثيرون غريبًا بعد فوز برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد:“ إن كنا نتحدث أقل عن تحكيم الفيديو والتركيز على الحديث عن السياسيين ومحاكمتهم سنكون أفضل في إسبانيا .“

وأضاف متحدثًا عن ضربة جزاء فينسيوس جونيور التي لم يعلنها الحكم :“ ليس لدي ما أقوله .“

وأكد بيكيه أنه استمتع باللقاء ولم يسمع صافرات الاستهجان وقال :“ اللقاء كان رائعًا ولم أسمع شيئًا .“

وأضاف متحدثًا عن لقاء السبت المقبل :“ لقاء آخر معقد، يظهر أنهم بعيدون في الليغا، لكنهم لو فازوا سيقلصون الفارق لـ6 نقط، سنأتي من أجل الفوز .“

وتحدث بيكيه عن اللقاء ومستوى ميسي :“ لا نلعب جيدًا، نمر بفترات نلعب خلالها بشكل جيد أو بمستوى أقل، في لقاء الذهاب أمام ريال مدريد ولقاء أولمبيك ليون ولقاء إشبيلية مررنا بمستوى ليس جيدًا لكننا حققنا نتائج جيدة، إن حصلنا على نتيجة جيدة السبت سيكون بإمكننا القول إننا اجتزنا المرحلة الصعبة .“

وأضاف حول ميسي :“ برشلونة ليس ميسي وحده، الفريق يلعب ككل، نعم، إنه الأفضل في التاريخ.. لكن الفريق كان في المستوى، ورغم كونه لم يكن جيدًا لكنه يثير اهتمام المدافعين .“