الكلاسيكو.. هل تغاضى الحكم عن ركلة جزاء لصالح برشلونة؟ ‎

اتهم مشجعو برشلونة حكم مباراة فريقهم أمام ريال مدريد في إياب كأس ملك إسبانيا، بمحاباة الفريق الملكي وعدم احتساب ضربة جزاء لصالح فريقهم.

وعرقل سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، نظيره بوسكيتس لاعب برشلونة داخل منطقة الجزاء، ولكن لم يحتسب الحكم شيئًا.

مصيبه ياحكم !!!! pic.twitter.com/kJjYDa8yWK — شبكة برشلونة العربية | ForçaBarça (@forcabarca_ar) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

صعد ريال مدريد بعد أن تخطى عقبة مليلية في دور الـ32 بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة (4-0 ، 6-1) ثم فاز الريال على ليغانيس في دور الـ16 بنتيجة 3-0 ذهابًا وخسر إيابًا بهدف نظيف، وتخطى عقبة جيرونا في دور الـ8 بنتيجة 4-2 و3-1.

وتأهل برشلونة بعد أن تجاوز ديبورتيفو ليونسيا في دور الـ32 بنتيجة 1-0 ، 4-1 ثم عبر ليفانتي في دور الـ16 بعد الخسارة ذهابًا بنتيجة 2-1 والفوز إيابًا بنتيجة 3-0 ، وفي دور الـ8 خسر برشلونة أمام إشبيلية بنتيجة 2-0 ولكنه فاز إيابًا بنتيجة 6-1.

وعلى صعيد بطولة كأس الملك، فاز برشلونة باللقب 30 مرة ولم يغادر الكأس أحضان البارسا في آخر 4 نسخ بينما حصد الريال اللقب 19 مرة آخرها عام 2014.