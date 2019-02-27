غاريث بيل ينجو من الإيقاف بعد حركته المسيئة في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

أعلنت لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن عدم معاقبة غاريث بيل، نجم ريال مدريد، بسبب حركته المسيئة، التي صدرت من خلال احتفاله بهدفه أمام جماهير أتلتيكو مدريد.

وأشارت اللجنة إلى أن ”الحركة التي قام بها اللاعب لم توجه للجمهور مباشرة، وبذلك لا وجود لأي مخالفة“.

وكان غاريث بيل سجل الهدف الثالث لفريقه ريال مدريد ضد أتلتيكو فى المباراة التى انتهت لصالح الملكى بننتيجة 3-1، فى قمة الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وبعد الهدف قام بيل باحتفال شائع فى المملكة المتحدة، وقد وضع يده اليسرى على المرفق لليد اليمنى وقد رفع اليد الأخيرة، وهو احتفال يعني أنه غير أخلاقي.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ أنه إذا تم التحقيق فى الواقعة وإثبات ذلك، فإن بيل كان مهددًا بالإيقاف لمدة 10 مباريات.

كان بيل احتفل بوصوله للهدف رقم 100 فى مسيرته بالقميص الملكي بعد تسجيله هذا الهدف.