التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم في كأس ملك إسبانيا (إنفوغرافيك)

كشفت تقارير صحفية عن التشكيلة المتوقعة لفريقي برشلونة وريال مدريد، في مباراتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”“سانتياغو برنابيو“، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“، فإن تشكيلة ريال مدريد جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: كارفخال، فاران، سيرجيو راموس، ريغيلون

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز

وجاء تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيغن

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينغليت، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، سيرجيو روبيرتو.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، لويس سواريز، ليونيل ميسي.

مباراة الذهاب بين الفريقين كانت حُسمت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب ”كامب نو“.

وستحدد مباراة اليوم المتأهل للمباراة النهائية من المسابقة الإسبانية.