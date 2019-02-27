توشاك مدرب ويلز السابق يدعم غاريث بيل نجم ريال مدريد في مواجهة الانتقادات

وصف جون توشاك، مدرب منتخب ويلز وريال مدريد السابق، غاريث بيل، بأنه ”موهبة استثنائية“ وقال إن الإصابات حرمت الجناح من أن يحقق نجاحا مدويا في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وشارك بيل البالغ من العمر 29 عامًا كبديل في آخر مباراتين مع ريال مدريد في الدوري ورفض الاحتفال بعد أن سجل هدفه الحاسم في فوز فريقه 2-1 على ليفانتي، يوم الأحد.

وأضاف توشاك، الذي تولى تدريب ريال مدريد في فترتين ومنح بيل فرصة المشاركة الدولية لأول مرة حين كان يقود ويلز، أن ليس من السهل على اللاعبين التعامل مع الانتكاسات لكن بيل عليه أن يعبر عن شعوره بالإحباط بطريقة أفضل.

وقال توشاك في مقابلة مع محطة(إس.ئي.آر) الإذاعية الإسبانية: ”الإصابات كان لها تأثير كبير (على بيل).

”تعرض لإصابات غريبة في مواقف غريبة. يكون في حالة جيدة ثم يتعرض للإصابة فجأة. من الصعب أن تتوقف ثم تبدأ من جديد أكثر من مرة ويزداد الأمر صعوبة في ريال مدريد“.

وأضاف: ”أنا متأكد تمامًا أن جاريث يتمتع بموهبة استثنائية، ومن المؤسف أن الإصابة حرمته من المشاركة في مباريات عديدة. لا يوجد لاعب يحب أن يكون بين البدلاء وفي بعض الأحيان على اللاعب إخفاء غضبه احترامًا لزملائه وما فعله لم يكن لطيفًا“.

وواجه بيل انتقادات من المشجعين ووسائل إعلام محلية بسبب فشله في التأقلم على الثقافة الإسبانية، وقال توشاك إن لاعبه السابق كان يجب أن يبذل جهدًا أكبر من أجل تعلم اللغة.

وأوضح: ”علينا القول إنه إذا انضممت لناد مثل ريال مدريد أو حتى مالاغا أو أوفييدو ووضع هذا النادي ثقته فيك، على الأقل عليك أن تتعلم اللغة.

”لم يسبق لي أن تلقيت دروسا في اللغة وهو أمر صعب بالنسبة لي، لكن من حولي كانوا يفهمونني عندما كنت أتحدث. بيل كان من الممكن أن يبذل جهدا أكبر ويتحدث باللغة في البلد الذي يعمل به“.

وأدى تألق البرازيلي فنيسيوس البالغ من العمر 18 عامًا إلى جلوس بيل بين البدلاء في الأسابيع الأخيرة وهو ما دفع وسائل إعلام للقول إن اللاعب الويلزي ربما يغادر ريال مدريد في فترة الانتقالات المقبلة.

وقال توشاك، إن النادي سيكون أقوى من اللاعب عند اتخاذ القرار الأخير. وأضاف: ”الأمر يتعلق بما يريده ريال مدريد أكثر مما يريده بيل“.