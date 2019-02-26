الكلاسيكو.. تقرير: ”جحيم“ ينتظر بيكيه في سانتياغو برنابيو

قالت تقارير صحفية إسبانية، إن جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة، ينتظره جحيم في مدريد؛ حينما يحل ضيفًا على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم الأربعاء المقبل.

بحسب صحيفة ”سبورت“، تجهز جماهير ريال مدريد لهجوم كبير على اللاعب الكتالوني.

وكثيرًا ما نشبت مناوشات بين بيكيه ولاعبي ومسؤولي وجماهير ريال مدريد.

وسخر بيكيه مؤخرًا من تصريح لسانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد، عن جدولة الدوري الإسباني، حينما أشار إلى تحقيق برشلونة الفوز على ريال مدريد في الدور الأول من الدوري، رغم حصول الفريق الكتالوني على يوم راحة أقل.

كان بيكيه قد أشار إلى أن صيحات استهجان الجماهير المدريدية له، تمثل حافزًا، ولا تؤثر على أدائه، بل يستمتع بها.