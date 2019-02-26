محكمة أوروبية تلغي حكمًا ضد برشلونة وريال مدريد

لن يتعين على برشلونة وريال مدريد وناديين آخرين من إسبانيا تسديد ضرائب، بعدما ألغت محكمة اليوم الثلاثاء حكمًا كانت المفوضية الأوروبية قد أصدرته، في ثاني لطمة للجهات التنظيمية الساعية لمواجهة التهرب الضريبي.

وأسفرت جهود المفوضية الأوروبية في السنوات الأخيرة عن صدور أحكام تجبر شركات متعددة الجنسيات، مثل أبل وستاربكس وفيات كرايسلر وأمازون وغيرها، على تسديد ضرائب بمليارات اليوروهات للعديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال جهاز حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في حكمه الصادر في 2016، إن برشلونة وريال مدريد وأتليتيك بيلباو وأوساسونا استمتعت بمعدل ضرائب 25 في المئة لأكثر من 20 عامًا مقارنة بنسبة 30 في المئة المعتادة بالنسبة للكيانات الرياضية.

وأضاف أنه يتعين على كل نادٍ من هذه الأندية تسديد خمسة ملايين يورو (5.7 مليون دولار).

وكانت الأندية الأربعة تدفع ضرائب أقل لأن معاملتها كانت تتم على أنها مؤسسات لا تهدف إلى الربح بدلًا من أندية محترفة لكرة القدم ذات مسؤولية محدودة.

وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورغ إن المفوضية الأوروبية ارتكبت عدة أخطاء في تقييمها للقضية واستخدمت أرقامًا غطت فقط أربع سنوات ضريبية، بينما تمتد الفترة الضريبية من 1990 إلى 2015.