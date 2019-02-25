كريستيانو رونالدو يدخل مجالًا غريبًا لاستثمار ثروته

دخل كريستيانو رونالدو مجالًا جديدًا ومبتكرًا للاستثمار في سبيل تنويع مصادر دخله في مرحلة ما بعد الاعتزال بحصوله على حصة 50% من سلسلة عيادات ”إنسبيريا“ لزراعة الشعر.

ويسعى العديد من نجوم كرة القدم للاستثمار في مجالات مختلفة بعيدًا عن اللعبة فعلى سبيل المثال يملك سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا مزرعة لتربية خيول السباق وفاز إحداها ببطولة العالم، وكذلك يملك جيرارد بيكيه شركة لألعاب الفيديو وأخرى غيّرت شكل كأس ديفيز للتنس لتحقيق أرباح أكبر.

أما رونالدو فقالت صحيفة ”إكسبريسو“ البرتغالية فقد استحوذ على نصف عيادات ”إنسبيريا“ لزراعة الشعر الموجودة بالفعل في البرتغال وتهدف لتصبح رائدة في هذا المجال.

وسيفتتح رونالدو الشهر المقبل مقرًا جديدًا على مساحة 2500 متر مربع في مدريد، حيث من المتوقع أن يعمل بها 150 شخصًا وستجري 18 عملية زراعة يوميًا في المتوسط تكلفتها تتراوح بين 3000 و6000 يورو.

وينوي رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، استثمار حوالي 25 مليون يورو في تطوير هذه العيادات التي يهدف ”الدون“ من خلالها ليصبح رائدًا في هذا المجال.

وقرر رونالدو تعيين صديقته جورجينا رودريغيز مديرة للشركة وستدير أعمالها الخاصة بنسبة ملكيته إلى جوار البرتغالي باولو راموس الذي يملك النسبة المتبقية.