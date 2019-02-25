فنيسيوس: ميسي لا يخيف أحدًا في ريال مدريد

قال البرازيلي الشاب فنيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، إن ليونيل ميسي لاعب مذهل، لكنه لا يخيف أحدًا من لاعبي النادي الملكي، قبل الكلاسيكو في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء.

وواجه ريال، الذي خسر 2-1 بملعبه أمام جيرونا في مباراته قبل الماضية، صعوبات في فرض سيطرته على مباراته أمام ليفانتي يوم الأحد، وكان البرازيلي الشاب أفضل لاعبيه مرة أخرى في ظل أداء متواضع من لاعبين أكثر خبرة مثل توني كروس ولوكا مودريتش.

وسجل النجم الأرجنتيني ثلاثية في فوز برشلونة 4-2 على إشبيلية يوم السبت الماضي، ليدخل النادي الكتالوني الكلاسيكو في أفضل حال وبروح معنوية مرتفعة.

ومع ذلك، لا يشعر فنيسيوس بالقلق حيال ذلك، كما أنه متحمس للترحيب ببلوغرانا في استاد سانتياغو برنابيو.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ عن فنيسيوس قوله ”لدينا الكثير من الرغبة وأريد أن ألعب في الكلاسيكو ، كل اللاعبين يحبون اللعب في هذه المباريات وأنا كذلك. نحتاج مساندة جماهيرية لكن لو قدمنا أداء مثل الذي انتهت به مباراة الذهاب في كامب نو سنفوز“.

وأضاف ”نحن مستعدون لكل شيء وميسي لاعب مذهل ويفعل أشياء لا يفعلها أحد آخر. الجميع يتطلع فعلًا إلى المباراة لكننا لا نشعر بأي خوف من ميسي، رغم أنه لاعب عظيم لأننا نملك الأفضل في العالم“.

وقال ميسي عقب الانتصار في ملعب اشبيلية إن برشلونة عاد لأفضل مستوياته عقب تراجعه في منتصف الموسم الحالي، وذلك بعد تسجيل اللاعب الارجنتيني الثلاثية رقم 50 على مدار مسيرته.

وفاز برشلونة بمباراة من بين خمس مباريات فقط في فبراير/ شباط الجاري قبل لقاء اشبيلية على استاد سانشيز بيزخوان لكن وعقب يوم مميز آخر، تعهد ميسي بأن فريقه سيقاتل من أجل ”الثلاثية“ التي تضم الدوري وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.