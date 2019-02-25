أتلتيكو مدريد يستغل حفل الأوسكار للسخرية من فوز ريال مدريد على ليفانتي.. وكارفخال يرد

أتلتيكو مدريد يستغل حفل الأوسكار للسخرية من فوز ريال مدريد على ليفانتي.. وكارفخال يرد

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

رد المدافع الدولي الإسباني داني كارفخال، لاعب ريال مدريد، على استفزازات الحساب الرسمي للجار والغريم أتلتيكو مدريد بشأن ضربة جزاء البرازيلي كاسيميرو، في فوز الملكي على ليفانتي بنتيجة (2-1)، أمس الأحد، بالجولة الـ 25 من الليغا، بشكل مباشر وساخر.

وألمح الحساب الرسمي لتمثيل كاسيميرو للحصول على ضربة جزاء، وكتب: ”إنها ليلة الأوسكار، أي فيلم تفضلون مشاهدته“.

وجاء رد كارفخال في إشارة للقبي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016 على حساب أتلتيكو مدريد، وكتب: ”أنصحكم بمشاهدة فيلمي: في قلب العاشرة، وفي قلب الحادية عشرة، أملكهما على شريط DVD“.

وفاز ريال مدريد بلقبي 2014 في لشبونة و 2016 في ميلان على حساب جاره أتلتيكو مدريد في النهائي بالفوز 4-1 وبضربات الترجيح.

ولم يكن حساب أتلتيكو مدريد الوحيد الذي اتهم كاسيميرو بالتمثيل، فبضع صفحات لمحبي برشلونة قاموا بالشيء ذاته، وبعضهم رشحه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

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