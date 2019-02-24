ريال مدريد يفلت من كمين ليفانتي ويستمر في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بعدما تغلب على ليفانتي 2-1 اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وظهر ريال بشكل باهت للغاية وكان مهددا بفقدان نقطتين على الأقل، لولا سوء الحظ الذي وقف ضد ليفانتي، الذي تصدى القائمان لتسديدتين من لاعبيه خلال الشوط الأول، ليثير الفريق الملكي قلق جماهيره البالغ قبل مواجهتيه المرتقبتين أمام برشلونة في كأس الملك وبطولة الدوري.

وجاء هدفا ريال من ركلتي جزاء أحرزهما كريم بنزيمه وجاريث بيل في الدقيقتين 43 و78، بعدما احتسبهما حكم اللقاء إثر لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد، فيما أحرز روجر مارتي هدف ليفانتي الوحيد في الدقيقة 60.

وأنهى ريال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ناتشو في الدقيقة 86 لحصوله على الإنذار الثاني، فيما تم طرد بيدرو لوبيز لاعب ليفانتي، لحصوله على انذار ثان لاعتراضه على قرارات الحكم بينما كان جالسا على مقاعد البدلاء في الدقيقة 89 في واقعة غريبة.

ورغم الفوز، ظل ريال في المركز الثالث بترتيب البطولة برصيد 48 نقطة، متأخرا بفارق تسع نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويلتقي ريال مع برشلونة على ملعب (سانتياغو برنابيو)، معقل الفريق الأبيض، يوم الأربعاء القادم في إياب الدور قبل النهائي لكأس الملك، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما في الثاني من آذار/مارس القادم في الدوري على نفس الملعب.