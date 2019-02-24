أتلتيكو مدريد يهزم فياريال ويعزز موقعه في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني

حافظ أتلتيكو مدريد على فارق النقاط التي تفصله عن منافسه برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه 2/0 على ضيفه فياريال، الأحد، في المرحلة 25 للمسابقة، التي شهدت أيضًا تعادل ليغانيس مع ضيفه فالنسيا.

وافتتح النجم الإسباني ألفارو موراتا التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 31، في حين تكفل ساؤول نيغويز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88.

ورفع الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، في حين تجمد رصيد فياريال عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر، علمًا أنه تلقى الخسارة العاشرة الموسم الحالي، ويبتعد بفارق نقطتين عن مراكز الأمان.