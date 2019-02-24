والد نيمار ينفي وجود مشكلة مع الضرائب تمنع نجله من اللعب لريال مدريد

نفى والد نيمار مهاجم باريس سان جيرمان نية اللاعب الانتقال إلى ريال مدريد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نجله ليس لديه أي مشاكل مع الضرائب الإسبانية.

وقال والد نيمار في لقاء مع التلفزيون البرازيلي نقلته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه لا توجد أي مشاكل للاعب في إسبانيا، ”بل مجرد قضايا فساد بين أطراف مختلفة وتعويضات لكن نحن هادئون للغاية“.

ونفى برشلونة مرارًا وتكرارًا نيته إعادة نيمار، بينما يسعى ريال مدريد لضمه سواء العام الماضي أو الصيف المقبل، رغم نفي باريس سان جيرمان الاستغناء عنه مهما كانت الظروف.

وعانى الكثير من اللاعبين من أزمات مع سلطات الضرائب الإسبانية، بينهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وكذلك المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي رده على سؤال بشأن تحديد هدف لنيمار ليصبح رقم 1 في العالم، قال والد النجم البرازيلي ”نعم حدد هو ذلك هدفًا له، لكن الأمر يعتمد على ما تبذله من جهد“.

ونفى والد نيمار أن يكون قرار رحيل اللاعب عن برشلونة قبل عامين يرجع للخروج من ظل ميسي في النادي الكتالوني، موضحًا ”القرار أعمق من ذلك بكثير.. لو نظرتهم بين السطور تجدون أن طموح نيمار أكبر بكثير من ذلك“.

وأعلن النادي الفرنسي الأسبوع الماضي، أن مهاجمه نيمار سيواصل التعافي من إصابة في القدم في البرازيل تحت إشراف الطاقم الطبي بالنادي.

وتعرض نيمار لكسر في القدم خلال الفوز بهدفين نظيفين على ستراسبورغ في كأس فرنسا في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسيبتعد لمدة عشرة أسابيع.

وأكد النادي أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب، هي ذاتها التي هددت غيابه عن كأس العالم في العام الماضي.