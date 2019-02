إيسكو خارج قائمة مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي

كشف سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ليفانتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وقرر سولاري استبعاد ألفارو أودريوزولا وإيسكو، لأسباب فنية، بينما يغيب ماركوس لورينتي للإصابة، والقائد سيرجيو راموس بداعي الإيقاف.

