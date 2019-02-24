تقرير: هل يجب على ميسي الرحيل عن برشلونة كما فعل رونالدو مع ريال مدريد؟

أبدع الأرجنتيني ليونيل ميسي أمس في مباراة إشبيلية وبرشلونة، وقاد البارسا لتحقيق فوز غالٍ خارج الديار 4-2، وأحرز 3 أهداف جميلة ”هاتريك“.

وتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، برصيد 25 هدفًا، يليه زميله الأورغوياني لويس سواريز، برصيد 16 هدفًا.

وعزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد، و12 نقطة عن ريال مدريد، قبل مباراة الرخوي بلانكوس أمام فياريال، والملكي أمام ليفانتي، مساء اليوم.

ميسي ورونالدو

من جانبها، قالت صحيفة ”الديلي إكسبريس“ البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن ميسي يتعين عليه ألا يسير على درب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي، وريال مدريد الإسباني السابق.

رحل رونالدو عن ريال مدريد مطلع الموسم الجاري إلى يوفنتوس، في صفقة وصلت إلى 110 ملايين يورو، حيث أكد ”الدون“ أن انتقاله إلى البيانكونيري جاء لأنه يبحث عن تحدٍ جديد، وطالب ميسي بأن ينهي مسيرته في إسبانيا، ويحترف في إيطاليا، حتى يخوض تجربة جديدة.

وتساءلت الصحيفة: ”ولكن، هل يتعين على ميسي بالفعل أن يرحل عن برشلونة؟“.

كوكبة نجوم برشلونة

وتابعت: ”أحرز ميسي هذا الموسم 25 هدفًا في 23 مباراة بالليغا، في حين سجل رونالدو 19 هدفًا في 24 مباراة، بالدوري الإيطالي، ويقدم الأرجنتيني هذا الموسم مستويات رائعة، رفقة مجموعة أخرى من نجوم الفريق، وعلى رأسهم سواريز وكوتينيو وعثمان ديمبلي وراكيتيتش وفيدال وبوسكيتس“.

وأردفت: ”بهذا المستوى، ومع تألق ميسي رفقة تلك المجموعة من النجوم، فإن برشلونة يبدو متجهًا نحو تحقيق شيء مميز هذا الموسم، وبالتالي فإن ميسي لا يحتاج إلى تغيير الأجواء، أو تحديات جديدة كما فعل رونالدو، ويريده أيضًا“.

وختمت تقريرها بقولها: ”يستطيع ميسي أن يصنع السحر كالمعتاد رفقة برشلونة، وليس مضطرًا إلى اتباع مغامرة الدون“.