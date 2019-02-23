ميسي يحقق رقمًا قياسيًا بعد هدفه المذهل في مباراة برشلونة ضد إشبيلية (فيديو)

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، هدفًا مبهرًا لفريقه في مواجهته ضد إشبيلية اليوم السبت، على ملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“ في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 26 من زمن المباراة بتسديدة على الطائر من حدود منطقة الجزاء، ليرفع النجم الأرجنتيني أهدافه إلى الرقم 23 هذا الموسم في ”الليجا“، متصدرًا ترتيب هدافي المسابقة.

وذكر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر ”تويتر“، أن هذا الهدف رقم 26 لميسي أمام إشبيلية، ليحقق رقمًا قياسيًا كأكثر لاعب يسجل أهدافًا في الليغا أمام منافس واحد برصيد 26 هدفًا.

وجاء هدف إشبيلية الأول عن طريق خيسوس نافاس في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعد هجمة مرتدة لأصحاب الأرض عقب قطع الكرة من ميسي.

كما تقدم إشبيلية مرة ثانية قبل نهاية الشوط الأول عن طريق غابرييل ميركادو.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن نافاس سجل في مباراته رقم 300 في الليغا، كلاعب في التشكيلة الأساسية.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 54 نقطة، أما إشبيلية يأتي خامسًا برصيد 37 نقطة.