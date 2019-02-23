أهداف مباراة إشبيلية وبرشلونة.. البلوغرانا يتأخر 2-1 (فيديو)

سجل خيسوس نافاس الهدف الأول لإشبيلية في شباك نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق 9 نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

ولكن ليونيل ميسي يرد سريعًا بهدف التعادل مع الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 42 يتقدم غابرييل ميركادو لإشبيلية مجددا.

الفريق الكتالوني يستهدف تحقيق الفوز للمحافظة على فارق النقاط السبع أمام أتلتيكو مدريد أقرب منافسيه، قبل السفر إلى العاصمة الإسبانية ”مدريد“ لمواجهة الريال يومي 27 فبراير الجاري والثاني من مارس القادم على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، في ”إياب“ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والجولة الـ 26 بمسابقة الدوري الإسباني.

في حين يسعى إشبيلية لرد اعتباره بعد الهزيمة المدوية التي تعرض لها أمام برشلونة بنتيجة 1 – 6، في المباراة التي جمعتهما يوم 30 يناير الماضي على ملعب ”كامب نو“ في ”إياب“ ربع نهائي الكأس، بجانب تأمين مركزه الرابع المؤهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا من أطماع ملاحقيه خيتافي وألافيس، اللذين يبعدان عنه بفارق نقطة واحدة.