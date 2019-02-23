أنشيلوتي يكشف سبب خلافه مع فلورنتينو بيريز والذي أدى لرحيله عن ريال مدريد

تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لنابولي، عن كواليس رحيله عن القيادة الفنية لريال مدريد في 2015، مؤكدًا أن غاريث بيل كان أحد أسباب هذا الأمر.

وقاد أنشيلوتي، ريال مدريد في الفترة من 2013 حتى 2015، وتمكن من تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية برفقة الملكي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”بالطبع لا ينبغي أن يكون جميع اللاعبين جيدين، لكن الإيثار في المجموعة هو عامل مهم، ومن ثم فإذا كان هناك ما يقودني إلى الجنون فهي الأنانية داخل الملعب“.

وأضاف: ”عندما يكون اللاعب في موقف يتوجب عليه التمرير ولا يحدث ذلك، فهذا يقودني للجنون، في مدريد، السبب وراء خلافي مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، هو استبدال غاريث بيل في مباراة سابقة للريال أمام فالنسيا“.

وتابع: ”بيل كان عليه تمرير الكرة إلى كريم بنزيما، والذي كان في موقف سيجعله يسجل هدفًا سهلًا وبسيطًا“.

وأشار أنشيلوتي إلى أن ريال مدريد كان سيتقدم في تلك المباراة بنتيجة (2-1)، لتنتهي في النهاية بفوز فالنسيا (2-1).

وشدد: ”استبدلته بعدما رفض التمرير لكريم بنزيما في إحدى الكرات المفتوحة أمام المرمى، أحيانًا الأنانية تكون مفيدة ولكن ليس عندما تزيد عن الحد“.

تصريحات أنشيلوتي تأتي قبل مباراة الفريق، غدًا الأحد، ضد نابولي، في الجولة الخامسة والعشرين.