سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد يسخر من جدول مبارياته في الدوري الإسباني

حذر المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، من سرعة لاعبي ليفانتي، قبل مباراة الفريقين، الأحد، في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”في كل مباراة ندخلها بهدف تقديم أقصى ما لدينا بجانب الالتزام، والالتزام يعني الكفاح في كل المباريات المقبلة في الليغا حتى نهاية الموسم“.

وأضاف: ”جدول مبارياتنا مضحك ولكن قررنا اللعب، سنخوضه بتحد كبير، الفريق لعب في ظروف مختلفة من قبل“.

وعن غياب المدافع سيرجيو راموس عن المباراة للإيقاف، أوضح سولاري: ”أعتقد أن الأمر واضح واللعبة واضحة، كما أن راموس تحدث في تلك المسألة“.

وأضاف: ”نريد تقليص فارق النقاط مع المتصدر (برشلونة)، هذا هو هدفنا لأننا عجزنا عن ذلك في الأسبوع الماضي، يجب أن يكون لدينا الحماس اللازم لمواجهة فريق مثل ليفانتي“.

وكان ريال مدريد خسر 1/2 على أرضه أمام جيرونا في الجولة الماضية، ويملك ريال مدريد 45 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني.

وأشاد سولاري بليفانتي، وقال: ”إنه فريق سريع للغاية، يجب أن نفرض أسلوبنا منذ الدقائق الأولى، كما يجب أن نمارس الضغط باستمرار واستغلال الهجمات“.

وواصل: ”فينيسيوس جونيور يسجل الأهداف، لديه فقط 18 عامًا ويسجل الأهداف، وسيقوم بأشياء أخرى، هو يتعلم في كل يوم ونأمل أن يواصل الجميع التطور“.

وأجاب سولاري عن اجتماعه مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: ”كل المحادثات التي تتم بيني وبين النادي تظل في سرية“.

وختم المدرب الأرجنتيني: ”مارسيلو يتدرب بشكل رائع، كذلك إيسكو تدرب بصورة طبيعية، أرى الجميع في حالة تركيز قبل هذا الأسبوع، ولكن لا يزال ماركوس يورنتي غائبًا وننتظر عودته في أقرب وقت“.