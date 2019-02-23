تطور جديد في سعي نادي برشلونة للتعاقد مع آدريان رابيو ودي ليخت

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن برشلونة قرر عدم تقديم المزيد من العروض لضم الثنائي المدافع دي ليخت، لاعب أياكس الهولندي، والفرنسي آدريان رابيو، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، مفضلًا أن يتحرك اللاعبان للإعلان عن رغبتهما في اللعب للنادي الكتالوني.

وبحسب الصحيفة، فإن الفريق يحمي ظهره بشكل كامل ولا يحتاج بشكل كبير للاعبين، حيث تعاقد في وسط الميدان مع الهولندي فرينكي دي يونغ من أياكس، بينما في الدفاع يمتلك صاموئيل أومتيتي ولينغيت والشاب الجديد جان كلير توديبو.

وتبقى وضعية رابيو أسهل لأن عقده ينتهي الصيف المقبل، ويملك فرصة الرحيل مجانًا، لكن مطالبه المالية الكثيرة تعيق الاتفاق النهائي مع برشلونة، الذي يفضل عدم تقديم المزيد من الأموال وينتظر قرارًا نهائيًا للنجم الفرنسي الشاب.

بينما يأمل برشلونة أن يعطي دي ليخت إشارات قوية لرغبته في اللعب لبرشلونة لتسهيل المفاوضات مع فريقه أياكس، خاصة أن اللاعب الدولي الهولندي يتواجد على طاولة فرق أوروبية كبرى، وما زال لم يحسم مصيره بشكل نهائي في ظل رغبة يوفنتوس الكبيرة في ضمه.

ويبدو أن برشلونة يرغب في التركيز على المراكز التي يحتاجها، وخاصة مركز الظهير الأيسر، ليكون بديًلا لجوردي ألبا، وقلب هجوم يدعم الأوروغواياني لويس سواريز، بينما مركزا رابيو ودي ليخت لا يمثلان مشكلة في الفريق حاليًا.