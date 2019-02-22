بايرن ميونخ يدخل سباق التعاقد مع إيفان راكيتيتش

زادت الشائعات بشأن الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي لا يخطط برشلونة في تجديد عقده بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل بايرن ميونخ في منافسة مع إنتر ميلان وتشيلسي للتعاقد مع لاعب الوسط المميز.

ويتمتع راكيتيتش بسمعة جيدة وتلقى عدة عروض بالفعل، آخرها من النادي البافاري الذي يستعد لتعزيز صفوفه ومستعد لتقديم عرض جيد للاعب.

ولا يريد برشلونة اتخاذ قرار بشأن لاعبه المميز الذي تلقى عرضًا، الصيف الماضي، من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو، لكنه فضل البقاء في آخر لحظة بعد محادثاته مع ارنستو فالفيردي.

واعتبر المدير الفني لبرشلونة حينها أن الدولي الكرواتي جزء أساسي من فريقه، لكنه يعرف أيضًا أن النادي بحاجة إلى السماح لشخص ما بالذهاب في الصيف المقبل إذا ما وصله عرض جيد، خاصة بعد التعاقد مع الهولندي الشاب فرانكي دي يونغ، لذلك راكيتيتش الأقرب للرحيل.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن راكيتيتش طلب تحسين عقده بعد رفض عرض سان جيرمان، لكن النادي رفض ذلك رغم ما يقدمه من أداء جيد في الملعب.

ورغم ضغط اللاعب إلا أن هذا الضغط لم يسفر عن أي شيء من ناحية النادي، لكن راكيتيتش سيبقى في برشلونة حتى آخر لحظة على أمل تحسين عقده، وإلا حينها سيستمع للعروض الكثيرة التي تلقاها خاصة بايرن ميونخ الذي يحتاج للاعب بمهاراته وخبرته.

وفي الأسابيع الأخيرة، كان إنتر ميلان قريبًا من ضم راكيتيتش وكذلك تشيلسي، لكن الأمور تغيرت كثيرًا بقرار دخول بايرن ميونخ للسباق وحرمان النادي الإنجليزي من التعاقدات الجديدة للفترتين المقبلتين من الانتقالات.

ولا شك أن القرار بيد اللاعب وبرشلونة أيضًا، الذي لن يرضى بأقل من 50 مليون يورو مقابل رحيل لاعبه المميز الذي يتمسك به فالفيردي.