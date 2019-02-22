هل يكون آرثر ميلو مفاجأة برشلونة لريال مدريد في الكلاسيكو؟

تلقى برشلونة متصدر الليغا خبرًا سارًا بمشاركة لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو في التدريبات الجماعية للفريق، قبل أيام على خوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب في كامب نو، وقد حامت الشكوك حول آرثر ميلو بشأن إمكانية لحاقه بالعودة.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن آرثر ميلو تدرب مع زملائه، يوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد؛ نظرًا لأنه لن يشارك في مباراة اشبيلية، يوم السبت، في الدوري.

وتعرض ميلو للإصابة، مطلع الشهر الحالي، في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة الذهاب أمام ريال مدريد، وكان من المتوقع غيابه لمدة شهر لكنه عاد للتدريبات.

وتأقلم آرثر ميلو سريعًا مع برشلونة منذ انضمامه من غريميو البرازيلي، العام الماضي، لكنه غاب عن التعادل السلبي مع ليون في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.