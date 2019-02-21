صحيفة: ريال مدريد سيتخلص من نجومه لتوفير 400 مليون يورو

كشفت صحيفة ABC الإسبانية عن خطوات تصحيحية فيما يشبه الثورة التي قد تحدث في ريال مدريد الصيف المقبل بالتخلص من العديد من النجوم على رأسهم غاريث بيل ومارسيلو والتعاقد مع إيدين هازارد وروبرت ليفاندوفسكي ونيمار وكيليان مبابي وكريستيان إريكسن أو بعضهم.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد لن يؤجل هذه القرارات الثورية أكثر من ذلك خاصة في حال خروج الفريق خالي الوفاض من الألقاب هذا الموسم.

وأضافت أن النادي الملكي سيتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة من الطراز العالمي بين هازارد ونيمار ومبابي وليفاندوفسكي واريكسن وربما هاري كين لكن بالطبع لضم هؤلاء يحتاج النادي للكثير من الأموال، وهذا يتطلب التخلص من بعض نجومه وبيعهم بأسعار كبيرة يصل مجموعها إلى ما يقرب من400 مليون يورو.

ويأتي على رأس اللاعبين الذين يجب التخلص منهم لتوفير هذا المبلغ الكبير بيل وإيسكو ومارسيلو وكيلور نافاس.

وقرر النادي عدم قبول أي عرض للنجم الويلزي أقل من 120 مليون يورو وإيسكو سيبدأ التفاوض من 80 مليون يورو و50 مليونًا لمارسيلو ونصف هذا المبلغ لنافاس، وربما يتم الاستغناء عن داني سيبايوس رغم رغبة النادي في الإبقاء عليه إلا لو قرر اللاعب ذاته الرحيل سيطلب مقابل ذلك 50 مليون يورو.

ويمكن أن ينضم إلى هؤلاء الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش المعار إلى تشيلسي وجيمس رودريغيز المعار إلى بايرن ميونخ ، حيث تم تحديد سعر الأول بنحو 60 مليون يورو والثاني مثله خاصة وأنه سيعود إلى النادي الملكي بعد انتهاء إعارته للنادي البافاري ومن ثم بيعهما لتوفير مبلغ 400 مليون يورو.