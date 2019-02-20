نيمار يدخل في علاقة مع صديقة سابقة لثري سعودي (صور)

أشارت تقارير صحفية إلى أن النجم البرازيلي نيمار دخل في علاقة جديدة مع عارضة الأزياء النمساوية الجنسية والتركية الأصل، إليف أكسو، التي كانت مرتبطة بصداقة مع شيخ سعودي ثري قبل نحو عامين.

وظهرت أكسو إلى جوار نيمار في حفل عيد ميلاده الذي أقامه قبل أسبوعين في باريس، بحضور العديد من نجوم الرياضة والفن على رأسهم زملاؤه في باريس سان جيرمان.

لكن المثير في الأمر أن أكسو، البالغ عمرها 26 عامًا، كانت مرتبطة قبل عامين بشيخ سعودي عمره 45 عامًا، حاول إنقاذها عندما تورطت في حادث سير في جزيرة إيبيزا الإسبانية قبل عامين.

إذ تمكنت السلطات الإسبانية من القبض على أكسو بعد أن صدمت بسيارتها ”فيراري“ شاحنة في جزيرة ايبيزا، تحت تأثير الكوكايين.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“البريطانية، فإن العارضة حاولت الهروب على متن طائرة خاصة يملكها صديقها السعودي، الذي يحمل جنسية بريطانية، بعد أن فرَّت من موقع الحادث برفقته، حيث كانت تنوي السفر معه على الطائرة قبل الحادث.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الإسبانية سمحت للسعودي بمغادرة البلاد بعد القبض على الفتاة، التي كانت تقود السيارة تحت تأثير الكوكايين ولم يكن لديها رخصة قيادة.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن عارضة الأزياء وصديقها تركا رجلًا آخر في مكان الجريمة، يعتقد أنه سعودي أيضًا، فيما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث.

وقال شهود عيان: إن الفتاة وصديقها السعودي كانا في طريقهما لركوب الطائرة، لكن السلطات تمكنت من توقيف الطائرة والقبض على عارضة الأزياء وسمحت لصديقها بالرحيل.

وكشفت صحف تركية منها ”صباح“ أن أكسو ظهرت في حفل عيد ميلاد نيمار والتقطت عدة صور معه، خاصة وأنه أنهى ارتباطه بصديقته السابقة الممثلة الشهيرة في البرازيل وأمريكا الجنوبية برونا ماركيزين.