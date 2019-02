مباراة برشلونة وليون.. سواريز يواجه انتقادات بسبب صيامه عن التهديف خارج ”كامب نو“

يواجه لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة، انتقادات بسبب سجله التهديفي السيئ في المباريات الأوروبية خارج ملعب الفريق الإسباني، والذي يمتد لأكثر من 25 ساعة لم يهز فيها الشباك بعد تعادل سلبي في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام مستضيفه أولمبيك ليون، أمس الثلاثاء.

واللاعب القادم من أوروغواي هو ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في إسبانيا برصيد 15 هدفًا في الدوري، لكنه لم يهز الشباك في أي مباراة خارج ملعب فريقه بدوري الأبطال منذ التعادل 1-1 مع مستضيفه روما الإيطالي في سبتمبر/ آيلول 2015. وصام عن التهديف في 16 مباراة متتالية في أرض المنافسين.

وافتقد اللاعب للدقة والسرعة أمام ليون وأهدر أخطر فرص برشلونة في الشوط الثاني وخسر الكرة كثيرًا.

وكتبت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”لا يستمتع سواريز بأفضل مستوياته. لم يسجل في أربع مباريات بالدوري وتراجع مستواه بوضوح منذ بداية 2019.

”بالطبع لا يزال يهز الشباك لكن التراجع في المستوى بات ملحوظًا في برشلونة الذي يعاني لتحقيق نتائج. رغم تسديد 25 محاولة أمام ليون خرج الفريق خالي الوفاض“.

ومنحت صحيفة ”سبورت“ اليومية التي تصدر في كتالونيا، سواريز تقييمًا من أربع درجات من عشر، وهو أقل تقييم للاعب من برشلونة، وقالت إنه بدا متوترًا.

ويعكس سجل سواريز الضعيف في أوروبا حالة فريقه الذي لم يفز خارج الديار في مرحلة خروج المغلوب بدوري الأبطال منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسجل ثلاث مرات فقط في ست مباريات خارج ملعبه منذ الانتصار 2-صفر على مستضيفه آرسنال في فبراير/ شباط 2016.

*لعنة التسجيل

ولعب سجل برشلونة السيئ خارج ملعبه في أوروبا دورًا كبيرًا في إخفاقه في تخطي دور الثمانية منذ آخر مرة فاز فيها باللقب في 2015.

وكتبت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“: ”بدا أن برشلونة يعاني لعنة حَرَمَته من التسجيل“.

