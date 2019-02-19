التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد ليون في دوري أبطال أوروبا

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة التشكيلة الرسمية لفريقه، في مواجهة ليون الفرنسي، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

شتيغن، سيميدو، بيكيه، لونغلي، جوردي ألبا، راكيتيتش، بوسكيتس، روبيرتو، ميسي، سواريز، ديمبلي.

في حين جاءت تشكيلة ليون الرسمية:

لوبيس، ديبويس، مارسيلو، ديناير، ميندي، ندومبيلي، أوار، تيرير، ديباي، تراوري، ديمبلي.

وتأهل برشلونة لدور الـ16، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، متفوقًا على أندية توتنهام الإنجليزي والإنتر الإيطالي وأيندهوفن الهولندي، بينما صعد ليون لدور الـ16 بعدما حل وصيفًا في المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط خلف مانشستر سيتي الإنجليزي، صاحب الصدارة، ومتفوقًا على شاختار الأوكراني وهوفنهايم الألماني.

ويتفوق الفريق الكتالوني بشكل كبير، حيث حقق 4 انتصارات من أصل 6 مباريات جمعت الفريقين، وانتهت المباراتان المتبقيتان بالتعادل، ويبحث النادي الفرنسي عن أول انتصار له على حساب برشلونة، في مباراة الذهاب، اليوم، والتي يقودها تحكيميًا التركي جونيت تشاكير ويعاونه مواطناه باهاتين دوران وطارق أونجون.

والتقى الفريقان من قبل في الدور ذاته ”ثمن النهائي“ موسم 2008-2009، والذي حسم لقبه برشلونة، وحقق الفريق الكتالوني الفوز في مجموع هاتين المباراتين بنتيجة 6-3، وسجل ليونيل ميسي 3 أهداف في 4 مباريات خاضها ضد ليون، ويسعى البرغوث الأرجنتيني إلى تكرار زيارة الفريق الفرنسي وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في ملعب كامب نو يوم 13 مارس المقبل.