رفض طعن ريال مدريد لإلغاء بطاقة راموس في كأس ملك إسبانيا

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم طعن ريال مدريد بشأن البطاقة الصفراء التي حصل عليها في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة في الكامب نو، والذي انتهى بالتعادل 1-1.

ويخوض ريال مدريد معركة من أجل إلغاء البطاقة الصفراء الثانية لعميده في المسابقة؛ خوفًا من حصوله على بطاقة ثالثة في لقاء الإياب، المقرر يوم 27 من الشهر الحالي على ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“، والتي قد تحرمه من لعب النهائي، حال تأهل الفريق.

وحاول ريال مدريد، عبر شريط فيديو، إقناع لجنة الاستئناف بكون سيرجيو راموس لم يرتكب خطأ على البرتغالي سيميدو يستحق عليه إنذار، حسب تقرير الحكم ماثيو لاهوز، لكن اللجنة لم تقتنع بمبررات الفريق واعتبرت أن الفيديو لا ينفي ارتكاب مخالفة.

ويملك ريال مدريد مهلة 15 يومًا لرفع القضية لمحكمة التحكيم الرياضي لإلغاء البطاقة الصفراء.

ويملك راموس بطاقتين في كأس الملك وما زال بإمكانه لعب النهائي، حال تأهل ريال مدريد، شريطة عدم تلقيه أي بطاقة صفراء في لقاء الإياب.