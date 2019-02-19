مارسيلو يتمرد على ريال مدريد ويطلب الرحيل بنهاية الموسم

خرج البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني، عن إطار الدبلوماسية مع مسؤولي النادي الملكي، بعد أن توترت العلاقات بينه وبين الجماهير؛ عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام جيرونا 1-2 في الدوري الإسباني، الليغا، على ملعب كامب نو، يوم السبت الماضي.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن مارسيلو التقى، اليوم الثلاثاء، مع خوزيه أنخل سانشيز، المدير العام لنادي ريال مدريد، وطلب منه الرحيل عن الميرينغي بنهاية الموسم، ”إذا لم يكن مرغوبًا في استمراره“.

وبحسب ”راديو كوبي“ الإسباني، فإن مارسيلو أبلغ سانشيز باستيائه الشديد إزاء مستوى الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة مع الفريق، وأنه سيدرس إمكانية استمراره رفقة الريال من عدمه بنهاية الموسم.

وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد في منتصف عام 2022، ولكن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، مطلوب بشدة في نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث أبدى مسؤولو اليوفي رغبتهم في ضم البرازيلي الدولي، خاصة في ظل تشجيع البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميل مارسيلو السابق في الريال، لتلك الصفقة.

وتعرض مارسيلو لموجة ساخنة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب خسارة ريال مدريد أمام جيرونا.

وبدأ الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، في الاستعانة باللاعب الشاب سيرجيو ريغولين في التشكيل الأساسي للفريق في العديد من المباريات الأخيرة.