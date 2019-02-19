كل ما تريد معرفته عن مباراة ليون ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا على نظيره ليون الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم الفوارق الفنية بين برشلونة وليون، إلا أن الفريق الفرنسي يتسلح بروح المغامرة والمفاجآت، في محاولة لتحقيق نتيجة طيبة أمام العملاق الكتالوني.

موعد مباراة برشلونة وليون والقنوات الناقلة..

تقام المباراة في الساعة 23:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ”بارك ليون“ في فرنسا، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين رؤوف بن خليف وأحمد الطيب.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 6 مرات في 3 نسخ لدوري الأبطال عام 2001 بدور المجموعات وفاز برشلونة في ملعبه بثنائية من دون رد للثنائي الهولندي باتريك كلويفرت والبرازيلي ريفالدو من ضربة جزاء وفاز في فرنسا بنتيجة 3-2 عن طريق كلويفرت وريفالدو وجيرارد لوبيز بينما أحرز ثنائية ليون بيجوي لوييندولا وكارييه.

وفي نسخة 2007 تقابلا في دور المجموعات وفاز برشلونة بثلاثية في إسبانيا وتعادلا بهدفين لكل منهما في فرنسا.. وفي نسخة 2009 تقابلا في دور الستة عشر حيث تعادلا في فرنسا بهدف لكل منهما وفاز برشلونة بنتيجة 5-2.

مشوار الفريقين

صعد برشلونة متصدرًا المجموعة الثانية بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على إيندهوفن الهولندي والفوز على توتنهام في ملعبه والتعادل في إسبانيا والفوز على إنتر في كامب نو والتعادل في إيطاليا، وسجل البارسا 14 هدفًا واستقبل 5 أهداف، ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف برصيد 6 أهداف.

وصعد ليون من المجموعة السادسة وصيفًا برصيد 8 نقاط بفوز وحيد على مانشستر سيتي الإنجليزي و5 تعادلات مع السيتي ومع هوفنهايم الألماني وشاختار الأوكراني ذهابًا وإيابًا.

مفاجأة ليون

يبحث ليون عن تحقيق المفاجأة على حساب برشلونة من أجل حصد الفوز وعبور عقبة الفريق الكتالوني، وهو ما يبدأ بالفوز في فرنسا قبل الذهاب إلى كامب نو.

يعتمد ليون على قدرات مدربه المميز برونو جينسيو الذي قاد الفريق الفرنسي للفوز على مانشستر سيتي في عقر داره، ويفتقد الفريق نبيل فقير للطرد ورافاييل دا سيلفا وأمين جوري للإصابة.

يراهن ليون على المثلث الهجومي الخطير بقيادة الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل 6 أهداف وصنع 13 هدفًا على مدار الموسم وبجانبه موسىى ديمبيلي الذي أحرز 11 هدفًا بجانب المهاجم البوركيني بيرتراند تراوري.

ويقود خط الوسط لوكاس توسار وحسام عوار وتانجوي نيدومبيلي، وفي خط الدفاع مارسيلو جوديس وجيريمي مورييل وليو دوبوا وفيرلاند ميندي مع الحارس أنتوني لوبيز.

انتفاضة برشلونة

يسعى برشلونة لعبور عقبة ليون في عقر داره بالفوز لتسهيل المهمة قبل مباراة الإياب، خاصة بعد انتفاضة الفريق الكتالوني وحصد الفوز مؤخرًا على بلد الوليد بالدوري بعد سلسلة من التعادلات.

ويغيب عن البارسا لاعب الوسط آرثر والحارس جاسبر سيليسين ورافينيا أكانتارا للإصابة، ويعتمد فالفيردي على تشكيلته المعتادة بوجود الحارس مارك تير شتيجن وأمامه الرباعي كليمنت لينجيلت وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا للدفاع، وسيرجيو بوسكيتس وأرتور فيدال وإيفان راكيتيتش في خط الوسط.. ويقود الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق لـ ”إرم نيوز“ إن برشلونة يبدو نظريًا أمام مهمة سهلة ولكن الواقع لن يكون كذلك لأن ليون فريق طموح وقوي هجوميًا وخاصة بوجود ديباي وتراوري.

وأضاف: ”على برشلونة الحذر خاصة أن الفريق إذا فاز اليوم على ليون سيسهل مهمته في لقاء الإياب بصورة كبيرة“.