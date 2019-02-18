فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يحدد سعر غاريث بيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، بأن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، ينوي التخلي عن خدمات نجمه الويلزي غاريث بيل، الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن فلورنتينو بيريز استقر على بيع غاريث بيل في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بمبلغ يتراوح بين 120 و150 مليون يورو.

ولم ينل بيل، البالغ من العمر 29 عامًا، إعجاب جماهير ريال مدريد منذ انضمامه للفريق الملكي، صيف العام 2013، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، بصفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 101 مليون يورو.

وذكرت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، قبل يومين، أن ريال مدريد تلقى عرضين من تشيلسي ومانشستر يونايتد، للتعاقد مع بيل، الذي لا يزال لديه 3 سنوات ونصف السنة في عقده مع ريال مدريد، لكن اللاعب رفض العرضين ولا ينوي الرحيل عن ريال مدريد.

ولعب بيل 219 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 100 هدف وصنع 63، وفي الموسم الحالي سجل بيل 12 هدفًا وصنع 5 في30 مباراة.

ويواجه بيل شبح الإيقاف 12 مباراة بعد احتفال استفزازي في فوز ريال مدريد 3/1 على أتلتيكو مدريد، قبل أيام في الدوري الإسباني.