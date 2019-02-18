موهبة برازيلية جديدة على أعتاب نادي برشلونة

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن نادي برشلونة الإسباني يضع اللمسات الأخيرة على صفقة البرازيلي الشاب فيتاو، لاعب بالميراس البرازيلي، والذي يبلغ من العمر 19 عامًا، وذلك بعد مراقبته في الفترة الأخيرة والاقتناع بمؤهلاته.

وبحسب الصحيفة، فإن الدولي البرازيلي لتحت 20 عامًا، يملك قامة طويلة (186 سم)، ويلعب في مركزي وسط الميدان الدفاعي وقلب الدفاع.

ويخطط برشلونة لإشراك اللاعب ضمن فريقه الثاني، أو إعارته لفريق في إسبانيا؛ للتأقلم على كرة القدم الأوروبية قبل عودته للفريق الأول.

وتأتي الصفقة كثمار لمجهود سفير برشلونة في البرازيل، أندري كوريه، والذي يقف خلف عدة صفقات للمواهب البرازيلية في إطار منافسة قوية مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

وكان برشلونة قد حسم صفقة إيميرسون، لاعب أتلتيكو مينيرو، وأعاره لفريق ريال بتيس الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية.