لماذا نقل غاريث بيل نجم ريال مدريد حفل زفافه إلى جزيرة معزولة؟

قرر النجم الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد نقل مقر حفل زفافه إلى جزيرة خاصة، واستأجر حراسًا مسلحين بسبب مخاوف أمنية.

وقرر بيل البالغ عمره 29 عامًا نقل مقر زفافه من صديقته إيما ريس جونز هذا الصيف إلى جزيرة تاغوماغو القريبة من إيبيزا في البحر المتوسط بدلًا من قلعة فينسيغلياتا في توسكانا في إيطاليا التي كان سيعقد فيها حفل زفافه العام الماضي.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن بيل، الذي يحصل على 600 ألف دولار أسبوعيًا، قرر حجز مكان آمن بعد تعرضه للتهديد؛ بسبب حقيبة مفقودة تحتوي على 750 ألف جنيه إسترليني من أموال المخدرات.

وقال مصدر مقرب من بيل إنه استأجر جنودًا سابقين من القوات الخاصة؛ لتأمين جزيرة خاصة مساحتها 148 فدانًا، تبلغ تكلفة استأجرها 500 جنيه إسترليني في الساعة.

وأضاف المصدر أن غير المدعوين لن يحق لهم الحضور، أو الاقتراب من الشاطئ أو الجزيرة، وسيتم دعوة نحو 150 شخصًا فقط بينهم نجوم رياضيون من مدينة إيبيزا القريبة.

وكانت عائلة إيما، 28 عامًا ، قد دخلت في نزاع بسبب فقدان النقود العام 2016، وأضرمت النار في سيارات تابعة لعائلتها.

ويخطط بيل وصديقته التي أنجبت منه ثلاثة أطفال ليوم زفاف ثانٍ في كارديف لاحقًا لأولئك الذين لا يستطيعون حضور حفل الزفاف في الجزيرة.