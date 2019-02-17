ريال مدريد يحدد قيمة إيسكو تمهيدًا لبيعه

قالت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، إن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، حدد قيمة لاعبه إيسكو، تمهيدًا لبيعه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضحت شبكة ”سبورت ميدياست“ أن ريال مدريد ينتظرعروضًا تتخطى الـ80 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيع لاعب الوسط إيسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي أبرز المهتمين بضم إيسكو، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا.

وتردد أن إيسكو قرر الرحيل عن ريال مدريد بعد انهيار علاقته مع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي لا يشرك إيسكو في التشكيلة الأساسية إلا نادرًا.

ولم يشارك إيسكو في أي مباراة أساسيًا في الدوري الإسباني منذ تعاقد ريال مدريد مع سولاري في أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد مشاركات إيسكو مع سولاري 15 مباراة، بواقع مباراتين في دوري أبطال أوروبا (107 دقائق)، ومباراة في كأس العالم للأندية (22 دقيقة)، و8 مباريات في الدوري الإسباني (188 دقيقة)، و4 مباريات في كأس إسبانيا (197 دقيقة)، ليبلغ مجموع دقائق لعبه 514 دقيقة.

وانضم إيسكو إلى ريال مدريد العام 2013 قادمًا من مالاغا مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، وسجل للفريق الملكي 46 هدفًا وصنع 52 في 265 مباراة.