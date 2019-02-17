مانشستر يونايتد يفتح خزائنه للظفر بخدمات نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية، اهتمام إدارة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”دون بالون“ الإسبانية، فإن إدارة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على استعداد لتسجيل رقم قياسي جديد في قيمة شراء اللاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار مقابل 262 مليون جنيه إسترليني؛ من أجل تلبية مطالب المدرب أوله غونار سولسكاير، المدير الفني النرويجي للفريق، الذي يحقق العديد من النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة، بعد توليه مسؤولية القيادة الفنية خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وحال نجاح إدارة الشياطين الحمر بالتعاقد مع النجم البرازيلي، فمن المؤكد أن الصفقة سوف تمثل إضافة كبيرة للفريق الإنجليزي العريق، إذ يعتبر نيمار من أفضل لاعبي العالم على الإطلاق، وتواجده بجانب بعض الأسماء الكبيرة في الفريق قد يكون سببًا لحصد الألقاب الغائبة عن جدران ملعب أولد ترافورد منذ فترة بعيدة، ولاسيما بطولة الدوري الإنجليزي.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي صيف العام 2017، قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، في صفقة قُدرت بالأضخم في تاريخ كرة القدم، حيث كلّف النجم البرازيلي خزائن فريق العاصمة الفرنسية مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني آنذاك، ولكن لا تعد الفترة التي قضاها نيمار مع فريقه الفرنسي بالأفضل، حيث تشير صحيفة ”صن“ البريطانية إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي.

ولا شك أن أرقام اللاعب الشخصية رفقة فريقه تبدو رائعة، حيث نجح نيمار في تسجيل 48 هدفًا خلال 52 مباراة خاضها فريق العاصمة الفرنسية، وساهم بتحقيق العديد من الألقاب المحلية، بالإضافة إلى تربع الفريق على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي هذا العام، قبل تعرضه للإصابة.

ويبدو أن الإصابة التي قد تمتد لـ 10 أسابيع إضافية، لم تمنع إدارة مانشستر يونايتد من الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي غاب عن الموقعة التي جمعت مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب أولد ترافورد، في إطار مواجهات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي استطاع الفريق الفرنسي حسمها 2/0.