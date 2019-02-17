القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني

يصطدم فريق ريال مدريد على ملعبه ”سانتياغو برنابيو“ بنظيره جيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

ويدخل الريال المباراة بعد تحقيقه فوزًا مهمًّا ضد أياكس بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، وبفارق 9 نقاط -فقط- عن الصدارة، بينما يحتل جيرونا المركز الـ 17 برصيد 24 نقطة.

يغيب عن ريال مدريد ماركوس يورينتي للإصابة والكرواتي لوكا مودريش، الذي تعرَّض للإيقاف لحصوله على إنذارات صفراء.

ومن المتوقع أن يبدأ سولاري المباراة بالدفع بكل من راموس وفاران فى قلب الدفاع، أمّا خط الوسط فيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، داني سيبايوس، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيما بجانب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

المباراة ستقام في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة، وستُبث على قناة ”Bein Sports HD3″، معلق المباراة سيكون أحمد الطيب.