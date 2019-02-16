ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على بلد الوليد (صورة)

اقتنص برشلونة فوزا ثمينا بفوزه على بلد الوليد بنتيجة (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة 24 من الليغا.

أحرز ليونيل ميسي، نجم وقائد الفريق الكاتالوني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 54 في الصدارة، فيما يتجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 26 في المركز الـ 15.

وفي مباراة أخرى، هز أنطوان غريزمان الشباك بتسديدة مباشرة غيرت اتجاهها ليفوز أتليتيكو مدريد 1-صفر على مستضيفه رايو فايكانو، ويضع حدا لهزيمته في آخر مباراتين.

وعانى أتلتيكو في مواجهة رايو صاحب المركز 18 لكنه خطف الفوز بهدف متأخر ليتقدم إلى المركز الثاني ”مؤقتا“.