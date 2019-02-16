أتلتيكو مدريد يصعد لوصافة ترتيب الدوري الإسباني ”مؤقتًا“ بإسقاط رايو فاليكانو (فيديو)

صعد فريق أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، إلى وصافة ترتيب الدوري الإسباني ”مؤقتًا“، بتغلبه على مضيفه رايو فاليكانو بهدف نظيف في الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 47 نقطة في الوصافة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 51 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد سلسلة من الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 74 لتشهد هدف التقدم لأتلتيكو مدريد عبر الفرنسي أنطوان غريزمان.

وفشلت جميع محاولات رايو فاليكانو في إدراك التعادل، ليخرج أتليتكو مدريد فائزًا باللقاء.