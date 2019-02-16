مباراة ريال مدريد وجيرونا.. سولاري يعلق على أزمة راموس وإمكانية إيقاف غاريث بيل

شدد سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، على أنَّ لاعبيه يستهدفون مواصلة الانتصارات، عندما يستضيف الفريق الملكي جيرونا، غدًا الأحد، على ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“ بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

وقال سولاري، في المؤتمر الصحفي للمباراة: ”نحن بحالة جيدة جدًا. نحب التنافس، ونعيش لحظة تحفيزية مميزة. نريد الفوز غدًا، كما هو الحال في كل المباريات“.

وعلق سولاري على أزمة لاعبه الإسباني سيرجيو راموس، باتهامه بتعمد الحصول على إنذار أمام أياكس، قائلًا: ”أنا لا أصنع القواعد. لقد أعطى تفسيرات حول الأمر“.

وعن مسألة تجديد عقده، قال: ”أنا سعيد، الفريق يعمل بشكل جيد، ونشعر بالمتعة، مباراة الغد مهمة جدًا للفريق، لقد جددت عقدي قبل 3 أشهر ولدي عقد حتى عام 2021“.

وعن جيرونا، أشار: ”هو فريق خطير جدًا، يستخدم أسلوبًا خاصًا، ويستخدمه بشكل جيد، ويجب علينا أن نتجنب المعاناة أمامهم“.

وتابع: ”سنلعب غدًا من أجل الفوز، لا نفكر في البطاقات أو أي شيء آخر، الفوز فقط هو ما نفكر فيه“.

وأردف: ”فينيسيوس جونيور شاب صغير وهو يتطور في كل مباراة يلعب فيها، والجميع في الفريق يساعده، سوف نعمل بهدوء من أجله، هو رائع بالفعل“.

وعن إمكانية مشاركة ماركو أسينسيو في مركز المهاجم الصريح، أوضح: ”أسينسيو يستطيع اللعب في أي مركز في الهجوم، لقد أصبح قويًا جدًا منذ عودته من الإصابة سنقرر ما سنفعله“.

واختتم تصريحاته عن إمكانية عقوبة غاريث بيل؛ بسبب حركته أمام أتلتيكو مدريد، قائلًا: ”لقد أخذت القضية حجمًا كبيرًا“.

يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.